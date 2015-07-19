Жители Алматы вышли на улицы для поддержки идеи проведения Олимпиады-2022



Как сообщалось ранее, выдвинутые преимущества Алматы значительно обосновали заявку Казахстана на проведение Игр.



Отметим, что после презентации заявки, которая прошла в июне в Швейцарии, Алматы повысил шанс на победу за право проведения Олимпиады-2022. Явным преимуществом города назвали бюджет Олимпиады. Кроме того, план готовности спортивный и жилых объектов для Игр на стадии 70% освоения, что дает значительный перевес на фоне Концепции МОК о сокращении расходов. Алматы также имеет преимущества в обеспечении членов МОК транспортно-логистическим сообщением между объектами Олимпиад. Напомним, в марте МОК провозгласил повестку 2022, в которой предусматривалось обращать внимание на расходы на проведение Олимпийских игр. Была утверждена рекомендация, согласно которой члены МОК выступили за менее дорогостоящие и более компактные игры.



Концепция игр "Алматы-2022" заключается в том, что зимние игры будут направлены на достижение наиболее "простого в использовании" и эффективного плана Игр за последние 30 лет, согласно которому все объекты находятся в радиусе 30 км от Олимпийской деревни. "Алматы-2022" говорит об ответственной, разумной модели игр путем адаптации зимних игр 2022 к городу и его долгосрочным потребностям, а не путем изменения города сложной инфраструктурой, необходимой для соответствия играм", — сообщили в пресс-службе заявочного комитета.



Комитет уверен в том, что заявка "Алматы-2022" полностью соответствует новой стратегии МОК и принесет существенную пользу для жителей Алматы в частности и республики в целом.



Согласно концепции, "Алматы-2022" предлагает идеальные условия для планирования будущих Зимних Олимпийских Игр: использование почти 100% существующих объектов зимних видов спорта; дальновидная Стратегия "Казахстан-2050", а также проведение экономических и социальных реформ для развития всей нации; стабильная, зимняя погода и метеорологические условия, значимое географическое расположение с неповторимым сочетанием красивой природы — как зимой, так и летом; генеральный план, сосредоточенный на наследии для спорта, туризма и развития города; концепция использования спортивных объектов, нацеленная на нужды спортсменов; молодое и динамично развивающееся государство, которое стремится поделиться своей страстью к зимним видам спорта и продемонстрировать свою страну и культуру всему миру.



24-е по счету XXIV Зимние Олимпийские игры планируется провести в начале 2022 года. Официальные заявки на проведения Игр были поданы в 2013 году до 14 ноября. В настоящее время осталось два города, претендующих на проведение Игр: Алматы и Пекин.



31 июля в Куала Лумпур члены Международного Олимпийского Комитета проголосуют за один из городов-кандидатов. В данный момент МОК рассматривает две заявки от Алматы и Пекина, которые претендуют на проведение Зимней Олимпиады в 2022 году.