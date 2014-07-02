Жители Астаны мало занимаются спортом

Спорт
Эльмира Киргеева

Жители Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей наиболее активно занимаются спортом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на данные Агентства РК по делам спорта и физической культуры. В ответе на официальный запрос редакции было также указано, что наименее активны в спорте жители Южно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и Астаны.

"Данная динамика не связана с ростом строительства спортивных сооружений, где в пятерку лидеров входят Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Карагандинская и Южно-Казахстанская области. Меньше всего спортсооружений строят в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях и в городах Астане и Алматы", – подчеркнули в агентстве.

В Казахстане 34 234 спортивных сооружения, и лишь порядка 8 тысяч из них относятся к объектам физкультурно-спортивного назначения. В агентстве провели анализ стоимости предоставляемых услуг. Так, в Астане и Алматы одно посещение плавательного бассейна и тренажерного зала, по данным чиновников, стоит от 450 до 600 тенге. Кроме того, они отмечают, что абонементы в фитнес-центры среднего уровня подешевели втрое – с 30 до 10 тысяч за 12 посещений.

"В среднем по стране стоимость разового посещения плавательного бассейна в областях составляет от 300 до 500 тенге за час, тренажерного зала – от 400 до 600 тенге, разовое занятие в физкультурно-оздоровительных группах во дворцах спорта и спортивных комплексах – от 200 до 400 тенге (абонемент на 12 посещений стоит от 2 000 до 4 000 тенге). Абонементная плата на посещение фитнес-центров составляет от 9 000 до 11 000 тенге", – привели данные в агентстве.

В Карагандинской, Алматинской, Костанайской областях заниматься спортом стало дороже. Чиновники это связывают с повышением тарифов на комуслуги, заработной платы инструкторов, а также с затратами на современное оборудование и инвентарь.

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