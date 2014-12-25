Жители Атырауской области задержаны за битье окон в поезде

За битье окон в пассажирском поезде транспортными полицейскими задержаны два жителя Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
Инцидент произошел 24 декабря. "В линейный отдел полиции на ст. Кандыагаш обратились двое проводников пассажирского поезда сообщением "Атырау – Астана", что около 02.00 на перегоне "РЗД 315-Кандыагаш" неизвестные разбили окна в двух вагонах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции задержаны 29- и 33-летний жители Атырауской области", – указывается в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 258 УК РК (Вандализм).
"С начала текущего года зафиксированы 139 фактов битья стекол в пассажирских поездах. Возбуждено более 70 уголовных дел. Совершение противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта влечет за собой административную и уголовную ответственность. Транспортные полицейские страны призывают население проявлять сознательность и соблюдать правила поведения в поездах и на объектах железнодорожного транспорта", – прокомментировала пресс-секретарь начальника ДВД на транспорте МВД РК Ляззат Аленова.
Напомним, трое пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрались с проводниками поезда "Жезказган – Караганда".
