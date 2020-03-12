Жители Байконыра будут платить за газ меньше

Сенат на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами РК и РФ о газоснабжении комплекса Байконур", передает корреспондент Kazpravda.kz
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Соглашение между правительствами Казахстана и России о газоснабжении комплекса "Байконур" совершено в Москве 3 апреля 2019 года. Цель документа - определение правовых основ газоснабжения комплекса "Байконур".
Как отметил министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя законопроект депутатам, газоснабжение города будет осуществлять АО "КазТрансГаз Аймак" и/или его Кызылординский производственный филиал. При этом деятельность по розничной реализации будет осуществляться без регистрации на территории Байконура, что позволит избежать двойного налогообложения.
"На сегодняшний день розничная цена природного газа для Кызылординской области и города Байконур составляет для населения 18,6 тенге/м3, для юрлиц и бюджетных организаций - 18,9 тенге/м3, без НДС. В городе Байконыр одна квартира в месяц в целях пищеприготовления потребляет в среднем 3-4 м3 сжиженного нефтяного газа или порядка 6-10 м3 природного газа и производит оплату в размере 1 705-2 569 тенге или 294-443 рублей", - сказал он.
Согласно документу, цена розничной реализации газа потребителям города определяется законодательством Казахстана и должна "соответствовать цене, устанавливаемой уполномоченным органом, осуществляющим выработку и реализацию госполитики в сферах естественных монополий для потребителей газа Кызылординской области".
Кроме этого, документом устанавливается, что взаиморасчет по реализации газа потребителям производится в тенге или российских рублях по курсу Национального банка Казахстана на день оплаты.
Реализация соглашения предусматривает поэтапный перевод потребителей на природный газ, цена которого значительно дешевле. В результате экономический эффект получат население Байконыра и прочие группы потребителей региона - производственные здания и административный сектор РФ.