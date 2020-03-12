Жители Байконыра будут платить за газ меньше

Экономика
2169
Лаура Тусупбекова
Фото: vk.com
Сенат на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами РК и РФ о газоснабжении комплекса Байконур", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Соглашение между правительствами Казахстана и России о газоснабжении комплекса "Байконур" совершено в Москве 3 апреля 2019 года. Цель документа - определение правовых основ газоснабжения комплекса "Байконур".

Как отметил министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя законопроект депутатам, газоснабжение города будет осуществлять АО "КазТрансГаз Аймак" и/или его Кызылординский производственный филиал. При этом деятельность по розничной реализации будет осуществляться без регистрации на территории Байконура, что позволит избежать двойного налогообложения.

"На сегодняшний день розничная цена природного газа для Кызылординской области и города Байконур составляет для населения 18,6 тенге/м3, для юрлиц и бюджетных организаций - 18,9 тенге/м3, без НДС. В городе Байконыр одна квартира в месяц в целях пищеприготовления потребляет в среднем 3-4 м3 сжиженного нефтяного газа или порядка 6-10 м3 природного газа и производит оплату в размере 1 705-2 569 тенге или 294-443 рублей", - сказал он.

Согласно документу, цена розничной реализации газа потребителям города определяется законодательством Казахстана и должна "соответствовать цене, устанавливаемой уполномоченным органом, осуществляющим выработку и реализацию госполитики в сферах естественных монополий для потребителей газа Кызылординской области".

Кроме этого, документом устанавливается, что взаиморасчет по реализации газа потребителям производится в тенге или российских рублях по курсу Национального банка Казахстана на день оплаты.

Реализация соглашения предусматривает поэтапный перевод потребителей на природный газ, цена которого значительно дешевле. В результате экономический эффект получат население Байконыра и прочие группы потребителей региона - производственные здания и административный сектор РФ.

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
От объявления режима ЧС до возвращения домой
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Скончался первый председатель Сената Казахстана
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Число торговых рынков рекордно снизилось в РК
Меры по снижению инфляции рассмотрели в правительстве
Прокуроры выявили уклонение от налогов на 99 млн тенге в Па…
Импорт товаров для личного пользования подешевел в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]