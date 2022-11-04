Жители газифицированных районов Астаны продолжают использовать уголь – Брекешев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на встрече с населением столицы назвал источники загрязнения воздуха Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Астана относится к городам с высоким уровнем загрязнения. Источниками загрязнения являются ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. Нами проведен анализ всех экологических проблем города. Основными являются: загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, незаконное размещение мест отходов и недостаточный уровень озеленения», – сказал министр.

Он добавил, что Дорожная карта по решению экологических проблем Астаны предусматривает меры по снижению выбросов угольных ТЭЦ, частного сектора и автотранспорта, озеленению и другое. Так, в части газификации ТЭЦ, по словам Брекешева, завершена работа по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проводится и работа по газификации частного сектора.

«К сожалению, в тех районах, где проведен газ, население продолжает использовать твердое топливо для отопления, что приводит к загрязнению воздуха. И причина тому – дорогая стоимость подключения (700-900 тысяч тенге) к голубому топливу. Поэтому министерство просит акимат совместно с QazaqGaz пересмотреть действующую ценовую политику и оказывать адресную помощь социально уязвимому населению», – заявил глава Минэкологии.