Фото: пресс-служба Минэкологии РК
Общество

Жители газифицированных районов Астаны продолжают использовать уголь – Брекешев

Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на встрече с населением столицы назвал источники загрязнения воздуха Астаны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Астана относится к городам с высоким уровнем загрязнения. Источниками загрязнения являются ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. Нами проведен анализ всех экологических проблем города. Основными являются: загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, незаконное размещение мест отходов и недостаточный уровень озеленения», – сказал министр.

Он добавил, что Дорожная карта по решению экологических проблем Астаны предусматривает меры по снижению выбросов угольных ТЭЦ, частного сектора и автотранспорта, озеленению и другое. Так, в части газификации ТЭЦ, по словам Брекешева, завершена работа по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Проводится и работа по газификации частного сектора.

«К сожалению, в тех районах, где проведен газ, население продолжает использовать твердое топливо для отопления, что приводит к загрязнению воздуха. И причина тому – дорогая стоимость подключения (700-900 тысяч тенге) к голубому топливу. Поэтому министерство просит акимат совместно с QazaqGaz пересмотреть действующую ценовую политику и оказывать адресную помощь социально уязвимому населению», – заявил глава Минэкологии.

 

Популярное

Все
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий
Новый праздник появился в Казахстане
Не благодаря, а вопреки
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Хранитель истории Лепсинска
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
Привет из солнечного Узбекистана
Под боком у столицы
У каждого свой Шафер
Музыка скульптурных форм
Такие разные старушки
Особое искусство – всем радость подарить
​​​​​​​На каланче пожарной
Релокация-1919
"Дорога ложка к обеду" – премьер поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Общество
Тенге, доллары, рубли: казахстанец пытался улететь за рубеж…
Общество
"Схожу в магазин": женщина оставила сына чужим людям и не в…
Общество
Новые стандарты красоты? Вокруг конкурса "Мисс Казахстан" р…
Общество
Арендовали офис и звонили людям якобы из банка: группу моше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]