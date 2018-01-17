Жители Кокшетау могут остаться без отопления – депутат

Депутат Мажилиса Айкын Конуров считает, что ситуация с отоплением в городе Кокшетау нуждается в срочном вмешательстве Правительства РК. Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил сегодня на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Кazpravda.kz
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"Кокшетау как никогда нуждается в надежном и эффективном источнике тепла и электроэнергии. Существующая локальная котельная давно выработала свой технический ресурс и нуждается в срочной замене. Город Кокшетау является единственным областным центром, где тепло обеспечивается местной локальной котельной", – сказал он.
По его словам, жители города до сих пор с содроганием вспоминают события 20-летней давности, когда в начале 1997 года целые районы города на протяжении нескольких недель в январе оставались без тепла.
"Трагедия может повториться", – считает депутат.
Он напомнил, что в 2012 году акимом Акмолинской области Кайратом Кожамжаровым принималось политическое решение по строительству ТЭЦ в Кокшетау, зарезервированы существенные средства.
"Проект был поддержан Президентом РК. Предварительная оценка стоимости проекта составляла более 750 миллионов долларов США. Однако в 2013 году по рекомендации и наставлению бывшего руководства Министерства энергетики РК реализация проекта была приостановлена", – напомнил Айкын Конуров.
По его словам, для реализации проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау приезжало более 20-ти делегаций из таких стран, как Россия, Германия, Великобритания, Израиль, Ливан, Китай.
"Различными инвесторами предлагались варианты решения проблемы, которые так и не представили предложений по финансированию проекта, а это является ключевым вопросом строительства ТЭЦ", – констатировал депутат.
Между тем, отметил Айкын Конуров, сегодня есть компании, которые готовы инвестировать в проект деньги, в частности это крупная китайская компания, уже реализующая в Казахстане ряд крупных проектов, таких как завод по производству битума и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск.
"Это единственная компания из всех делегаций, побывавших в городе Кокшетау, при содействии Юго-западного проектного института электроэнергии КНР провела рекогносцировочные работы в городе Кокшетау, подготовив техническое задание по строительству ТЭЦ", – сказал он.
По его словам, планируемая ТЭЦ по техническим характеристикам будет соответствовать лучшим передовым экологическим стандартам безопасности. При строительстве и эксплуатации ТЭЦ будут учитываться все наилучшие мировые практики управления, в том числе и актуальный в настоящее время вопрос цифровизации существующих бизнес-процессов.
"По оценке компании, предварительная стоимость проекта составит 390-410 миллионов долларов США, что значительно ниже предыдущих оценок. Компания готова оказать содействие в актуализации технико-экономического обоснования по данному проекту. Кроме того, с учетом пожеланий и предложения акимата города Кокшетау, в случае если изменятся технические параметры ТЭЦ со 180 МВт до 70 МВт, то стоимость проекта существенно изменится в меньшую сторону", – отметил Айкын Конуров.
Кроме того, отметил он, компания окажет Правительству Республики Казахстан в лице акимата Акмолинской области содействие в привлечении льготных кредитных средств Эксимбанка или других финансовых институтов Китая при поддержке в виде государственной гарантии Правительства РК.
Депутат подчеркнул, что под данным запросом подписались депутаты фракций "Нур Отан", "Ак Жол", Коммунистической партии, а также депутаты от АНК.