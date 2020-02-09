Жители Кордайского района возвращаются домой

Общество
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Фото: primeminister.kz/Бауыржан Жуасбаев
Жители Кордайского района Жамбылской области возвращаются домой после беспорядков, произошедших 7 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.  

Главной новостью до сих пор продолжает оставаться тот факт, что движение на пропускных пунктах с Кыргызстаном восстановлено. Люди возвращаются обратно. Многие из них покинули пределы Казахстана накануне, однако уже сегодня они возвращаются с планами на дальнейшую жизнь, разумеется, здесь. На границе с некоторыми из них встретились члены правительственной делегации.

"Специально по поручению Президента К.Токаева приехала большая комиссия, для того чтобы здесь навести порядок, обеспечить вашу безопасность. Ночью с акимом области объездили пять населенных пунктов, везде было спокойно. Никаких конфликтов, тем более драк не было. Так и дальше будет. Так что вы не беспокойтесь", – сказал вице-премьер Бердибек Сапарбаев. 

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.

Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.

Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.

Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.


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