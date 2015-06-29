Жители Костанайской области пытаются зарабатывать на гибели сайги

В Костанайской области полицейские задержали мужчину, спилившего 119 рогов сайгаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"Это уже 10-й подобный случай в нашем районе, – сообщил заместитель начальника Амангельдинского РОВД подполковник полиции Марат Сарбазов. – Все это последствия весеннего массового падежа поголовья сайги. Местные жители начали отпиливать рога с целью их дальнейшей продажи. В планах 49-летнего задержанного была продажа 119 рогов".
Спиленные рога были обнаружены в гараже и сарае частного дома. По словам самого подозреваемого, он планировал продать их как минимум за 50 тысяч тенге за каждый килограмм в Костанае. Общий же вес изъятых рогов составил более 10 кг.
Не испугала местного жителя и судьба его девятерых односельчан, которые уже осуждены за подобное. Каждый из них получил год ограничения свободы.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частей или дереватами".
"Это уже 10-й подобный случай в нашем районе, – сообщил заместитель начальника Амангельдинского РОВД подполковник полиции Марат Сарбазов. – Все это последствия весеннего массового падежа поголовья сайги. Местные жители начали отпиливать рога с целью их дальнейшей продажи. В планах 49-летнего задержанного была продажа 119 рогов".
Спиленные рога были обнаружены в гараже и сарае частного дома. По словам самого подозреваемого, он планировал продать их как минимум за 50 тысяч тенге за каждый килограмм в Костанае. Общий же вес изъятых рогов составил более 10 кг.
Не испугала местного жителя и судьба его девятерых односельчан, которые уже осуждены за подобное. Каждый из них получил год ограничения свободы.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частей или дереватами".