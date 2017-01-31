Жители левобережья Усть-Каменогорска остались без воды

Из-за прорыва трубы на левом берегу Усть-Каменогорска без холодной питьевой воды остались около 6 700 абонентов ГКП "Өскемен Водоканал", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Yk-news.kz.
Как рассказали в обеспечивающем город водой учреждении, авария произошла сегодня утром.
"В связи с прорывом водопровода диаметром 400 миллиметров по проспекту Есенберлина произведено отключение холодного водоснабжения у 6 724 абонентов: 3 853 – в поселке Меновное, 1267 – в поселке Ахмирово, 1421 – в 23-м жилом районе, 182 – в 22-м жилом районе", – проинформировала пресс-секретарь ГКП "Өскемен Водоканал" Гульжанат Отеева.
Отметим, что в отключенные от водоснабжения районы организован подвоз питьевой воды.