Жители нескольких микрорайонов Атырау остались без электричества

Из-за пожара на подстанции жители нескольких микрорайонов Атырау остались без электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

ЧП на подстанции №18 микрорайона Бирлик произошло в ночь на 14 ноября.

Пожар уже ликвидирован, но жители ряда регионов все еще не получили электричество.

На данное время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный и Привокзальный. Ситуация находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова. По поручению главы региона аварийные службы АО «Атырау Жарык» и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии. На утро 14 ноября была восстановлена подача электричества в микрорайоне Привокзальный, – проинформировали в акимате Атырауской области.