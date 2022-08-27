Общество
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Асет Калымов, Алматинская область

Город задыхается

Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора.

Невыносимое амбре

До недавнего времени насущным нуждам жителей маленького захолустного Конаева (экс-Капшагая) не уделялось пристального внимания. А проб­лем здесь хватает, как в сфере ЖКХ, так и в любой другой отрасли.

Так, в последние дни поступает много жалоб на стойкий неприят­ный запах, разносящийся по всему городу, из-за которого граждане вынуждены закрывать окна. Как рассказывают конаевцы, невыносимое амбре проникает в квартиры в основном вечером и ночью.

По мнению некоторых горожан, источник зловония – завод по выращиванию опарышей, то есть червей, необходимых для рыбалки. Этот объект открыли не так давно в районе городской мусорной свалки и очистных со­оружений. Сырьем для опарышей служат производственные отходы куриных фабрик. Как утверждают жильцы микрорайона «Карлыгаш», расположенного рядом с заводом, эти отходы и издают тошнотворный запах.

Между тем местные старожилы уверены, что виной всему очистные сооружения, которые давно нужно перенести подальше от города. Однако на это у городских властей постоянно нет средств. Проблема скверных запа­хов беспокоит конаевцев уже много лет и никак не находит своего решения.

Собрав жалобы земляков, журналисты одного из местных изданий обратились в уполномоченные органы с просьбой отыскать и устранить источник «благоуханий», а заодно и наказать виновных.

Ответ начальника городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Наримана Медетова произвел на горожан эффект разорвавшейся бомбы! Как выяснилось, сов­местно с представителями РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета сан­эпидконтроля Минздрава РК на территории Конаева были проведены замеры воздуха на наличие вредных веществ. По результатам мониторинга, в 5-м микрорайоне города выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Информация санэпидслужбы сразу вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Горожане наперебой стали писать, что сероводород чрезвычайно опасен для здоровья. Это очень токсичный газ, поражающий нервную систему. Он вызывает головную боль, тошноту, рвоту, приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже летальному исходу.

Не случайно в городе участились случаи различных заболеваний, пришли к выводу пользователи соцсетей и потребовали от акиматов области и города принять соответствующие меры.

– Воняет не только в пятом, но и во всех других микрорайонах,  – выразили недовольство Айгуль Аманова, Юлия Измайлова, Борис Эмиров и другие жители Конаева.  – Невозможно выйти на улицу! Не первый год обсуждается вопрос обновления очистных сооружений, однако ничего не делается. Властям легче в очередной раз переложить асфальт и плитку на улицах, чем обратить внимание на тяжелую экологическую ситуацию. В городе не хватает зелени, а они вырубают деревья, бетонируют газоны!

Как мы уже сообщали, недавно представители городской общественности добились внесения изменений в проект по благо­устройству города. На разделительной полосе между центральными улицами вместо каменной мозаики будут высажены зеленые насаждения.

Теперь активисты считают архиважным устранить проблему дурного запаха и решить ряд других острых вопросов, чтобы Конаев мог соответствовать статусу областного центра.

Мусорные горы

Еще одним источником неприятного запаха и вопиющей антисанитарии являются площадки сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в многоквартирном жилом секторе. По словам горожан, очень часто мусорные контейнеры переполняются и рядом с ними образуются стихийные свалки. Это приводит к нарушению не только санитарно-эпидемиологических норм, но и правил благоустройства населенных пунктов.

Кроме того, недалеко от мусорок находятся детские игровые площадки, и малыши, находясь здесь, рискуют подцепить заразу.

– Никогда наш город не был таким грязным, как сейчас! – возмущается местная жительница Галина Хорошаева. – Дворы утопают в мусоре. После бури везде летают мусорные пакеты. Город превращается в большую свалку! Куда смотрят работники акимата, ЖКХ и СЭС?

Большая часть мусорных площадок не имеет ограждений, некоторые баки вообще установлены всего в нескольких метрах от многоэтажек, прямо под окнами жильцов. Тут и там валяются не только пищевые отходы, но и мебель, строительный мусор, ветки деревьев. Все это придает совсем непрезентабельный вид новому административному цент­ру Алма­тинской области.

Впрочем, неравнодушные граж­дане не намерены мириться с царящей в Конаеве антисанитарией. Они направили обращения в городской отдел полиции и другие уполномоченные гос­органы с просьбой разобраться в ситуации и навести порядок. По их мнению, мусорные баки захламляют в большей степени продавцы близлежащих продуктовых магазинов и овощных лавок.

Ответ акимата города не заставил себя долго ждать. Чиновники решили установить видеокамеры, чтобы контролировать площадки по сбору ТБО, расположенные в жилых дворах. Это связано с участившимися случаями складирования там крупногабаритного мусора недобросовестными горожанами. По мнению сотрудников акимата, видеонаблюдение положительно скажется на показателях в деле борьбы за чистоту города.

Кроме того, коммунальным предприятиям, КСК и лицам, ответственным за санитарную очистку города, направлено уведомление о недопущении нарушений сроков и обязательств по вывозу мусора, уборке прилегаю­щей территории.

Другой хорошей новостью стала долгожданная замена старых мусорных баков на новые – на колесах. Их уже устанавливают в ряде городских микрорайонов. А с недавних пор сменился и оператор, ответственный за вывоз ТБО: теперь эту работу вместо ГКП «Қапшағай көркейту» выполняет ТОО «Эко Сервис Алматы», с которым городской отдел ЖКХ заключил соответствующий договор.

Зашевелились и стражи порядка: участковые стали проводить рейды по вверенной им территории, в ходе которых составляют протоколы по фактам правонарушений. В частности, за выброс мусора в неположенном месте полагается штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

В целом, в Конаеве предстоит провести огромную работу по благоустройству улиц, комплекс­ному развитию инфраструктуры. Грядет масштабное строительство жилья, школ, детских садов. Предусмотрено озеленение территории, создание уютных парковых зон.

Не последнее место в списке этих важных дел должно занять решение коммунальных и бытовых проблем граждан.

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