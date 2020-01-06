Жители Нур-Султана могут принять участие в разработке дизайн-кода города

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
"Астанагенплан" принимает отзывы и предложения относительно разработки дизайн-кода столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.   

"Астанагенплан" в течение трех месяцев ждёт отзывов и предложений относительно дизайн-кода от жителей столицы и экспертного сообщества. Отзывы и предложения можно направлять на электронный адрес [email protected].

Городское Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений напоминает, что дизайн-код является сводом правил и рекомендаций по формированию архитектурного облика столицы, совершенствованию дизайна и эстетики городской среды.

По словам специалистов, в дизайн-коде разработаны правила и сформулированы рекомендации, которые позволят устранить последствия практики бессистемного, хаотичного формирования пространства и объектов городской среды, внести определенный порядок и эстетическую направленность в процесс проектирования и застройки улиц и площадей города.

Параметры единого архитектурного стиля прописаны в Законе РК от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", где прописана необходимость создания подобного документа для всех городов республиканского значения и областных центров. Но пока на практике единый дизайн-код принят только в Нур-Султане.

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