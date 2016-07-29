Жители отдаленных аулов пяти областей получат квалифицированную медпомощь

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта zavod-e.kz
Передвижные медкомплексы выедут в отдаленные аулы пяти областей и на предприятия Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава и соцразвития РК.

В частности, медицинскую помощь получат жители сельских округов Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областей. Медицинские комплексы посетят их с 1 по 7 августа в рамках республиканской акции "Денсаулық жолы-2016". А с 1 по 5 августа ПМК побывают в отдаленных аулах Шиелинского, Жалагашского, Сырдарьинского районов Қызылординской области. В состав мобильных медицинских бригад войдут специалисты терапевтической, кардиологической, эндокринологической, онкологической служб и регионального центра формирования здорового образа жизни.

В эти же дни жители поселков Шебир, Тущыкудык (Мангистауский район), Баскудык, Кызыл Тобе (Мунайлинский район), Сарга, Карасай (Бейнеуский район) Мангистауской области смогут бесплатно пройти скрининговый осмотр и получить консультации терапевта, кардиолога, окулиста, гинеколога, психолога и др. Жителей Лебяжинского и Иртышского районов (с. Тохта) Павлодарской области с 1 по 5 августа осмотрят терапевт, педиатр, окулист, отоларинголог, гинеколог, стоматолог, специалисты рентген-кабинетов и клинической лаборатории.

Кроме того, 1 августа передвижные медицинские комплексы посетят поселок Прогресс Аягозского района, а 4 августа – село Улкен Бокен Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

С 3 по 5 августа для жителей Карасуского и Карабалыкского районов Костанайской области также планируется организовать выезд медицинских бригад с целью раннего выявления социально значимых заболеваний с последующим диспансерным наблюдением и оздоровлением.

3 августа к сотрудникам столичного Локомотивно-ремонтного депо выедут кардиолог, эндокринолог, онколог, маммолог, нутрициолог и специалисты городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Выездная акция на предприятие также направлена на пропаганду проекта Всемирной организации здравоохранения "Здоровые рабочие места", реализуемого Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни МЗСР РК с 2002 года.

Основной целью акции станет оказание информационно-образовательной и практической помощи сельскому населению в вопросах формирования здорового образа жизни и профилактики различных заболеваний.

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