Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода

Общество
Андрей Кратенко

На дороге возник фонтан, вода пошла во дворы, затопила погреба и подвалы.

Очередной порыв водовода диаметром 800 мм случился на пересечении улиц Жумабаева и Муканова. Труба разорвалась на стыке. Причиной тому, по мнению специалистов, скорее всего, стал строительный брак. На дороге возник фонтан, вода пошла во дворы, затопила погреба и подвалы.

Давление в городской сети резко упало. На ликвидацию аварии было направлено 11 единиц техники и 30 работников ТОО «Кызылжар су». Несмотря на 20-градусный мороз и ветер, они справились с задачей, и уже через пару часов давление повысилось, вода вернулась ко всем, за исключением жильцов нескольких многоквартирных домов, запитанных от аварийного участка (почти тысяча абонентов). Для них живительную влагу стали подвозить в цистернах.

Заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев сообщил, что утром следующего дня без водоснабжения оставались девять многоквартирных домов, а также хлебобулочный комбинат, «Севказэнергосбыт», ТОО «Радуга» и более мелкие предприятия. Он также заверил, что в течение суток вода придет и к ним.

Странно, но авария (и уже не первая!) случилась на достаточно новом объекте: реконструкция водовода по улице Жума­баева проводилась в 2009 году, а в новогоднюю ночь 2017-го трубу прорвало так, что затопило несколько улиц. Шестого ноября 2022-го случилась аналогичная авария на пересечении улиц Жумабаева и Абая. Тогда же специалисты «Кызылжар су» пояснили, что, скорее всего, был допущен брак при стыковке труб.

– Причину аварии назвать сложно, лопнул стык, – пояснил Ербол Набиев. – Ремонт окончен в 2021 году. Был заменен учас­ток водопровода протяжен­ностью 308 метров.

– Гарантийный срок еще действует? – спросили журналисты.

– При любом строительстве гарантийный срок состав­ляет два года, – ответил Ербол Набиев.

– Какой ущерб возместит подрядчик?

– Про ущерб говорить пока рано. Работы еще производятся. Будут учтены расходы всех материалов, людских затрат, затрат по ГСМ, технике.

Ербол Набиев назвал подрядную компанию, которая производила ремонт, – «РемСтройСервис ПВ» из Астаны.

Жителей Петропавловска теперь волнует вопрос: кто возмес­тит их личный мате­риальный ущерб? Так, к примеру, в доме супругов Ананье­вых вода проникла в погреб, в котором хранились запасы на зиму. В ледяной воде они тщетно пытались спасти все, что заготовили.

Пресс-секретарь отдела ЖКХ акимата Петропавловска Асем Айтола пояснила, что пострадавшие могут звонить по номеру 109 службы IKomek. Сколько дворов, погребов и подвалов затоп­лено, акимату пока неизвестно.

– Проводится подворовой обход, мы выясняем, кто из жителей пострадал, составляем списки, – сообщила пресс-секретарь.

Асем Айтола подтвердила также, что заменой 300 метров изношенной трубы здесь занималась компания из Астаны, на эту работу было затрачено 87 млн тенге. Деньги полностью выплачены, срывов со стороны подрядчика при реконструкции водопровода не было. Замечания касались лишь благо­устройства.

– Условия договора по реконструкции водопровода были полностью выполнены, объект эксплуа­тируется с 2021 года, два года гарантии у нас есть, – пояс­нила пресс-секретарь. – Если выяс­нится, что работы столичной компанией-подрядчиком были проведены некачественно, то ТОО «Кызылжар су», занимающееся ликвидацией последствий аварии, выставит счет на возмещение ущерба, и подрядчик будет обязан полностью возместить материальный ущерб.

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