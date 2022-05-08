Жители района Алматы задали острые вопросы на встрече с Алтаем Кульгиновым

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с жителями района Алматы. На своей странице в Instagram он рассказал о вопросах, с которыми обратились горожане, передает Kazpravda.kz.

"Дальнейшее развитие района обсудили с жителями района Алматы. Сегодня району с момента образования – 24 года. Встреча продлилась 2,5 часа. Все желающие смогли задать свои вопросы, озвучить предложения.

Горожане поднимали вопросы по сносу аварийного ветхого жилья, ремонту ЖК, работе электроподстанций, строительству социальных объектов, сетей канализации, дворов и общественных пространств, запуску автобусов, озеленению, уплотненной застройке, Интернету, напору воды и др. С начала образования района, количество населения увеличилось в 4 раза. Сейчас там проживают почти 320 тыс. человек.

Одним из основных вопросов помимо строительства соцобъектов является строительство сетей канализации и электроподстанций. К примеру, в прошлом году решили вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. Для этого построили свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы. Часть из них – в районе Алматы. Так, к примеру, вопрос с подтоплениями решен на одном из самых проблемных проспектов района (и города) – пр. Б. Момышулы. Во время дождей машины практически наполовину уходили под воду. Там мы построили магистральный коллектор ливневой канализации, который позволил увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза. Кроме того, построили очистное сооружение в мкрн Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов и ряд других канализаций, которые позволили избежать подтопления улиц и домов.

В районе построили газораспределительные сети. Почти 1700 семей данного района уже перешли на газ, что экологично и облегчает жизнь горожанам.

Кроме того, в некоторых жилых массивах Алматы во время ветров бывают перебои с электричеством. Для решения данной проблемы ведем строительство подстанции «Казбек» и реконструкцию подстанции «Жулдыз». Данные объекты планируем завершить уже в следующем году.

В текущем году в районе Алматы также построим ряд соцобъектов (школы, медцентры, доступное жилье), 80 дворов и общественных пространств, физкультурно-оздоровительный комплекс и др.

Поступившие на встрече вопросы взяли в работу. Закрепим сроки по их реализации.

Развитие столицы находится на контроле у Главы государства", - написал аким столицы.