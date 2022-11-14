Общество Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность 14 ноября 2022 г. 0:30 Галина Вологодская В минувшую среду жители Риддера поделились хорошей новостью: в квартирах стали теплеть радиаторы отопления, появилась горячая вода. В акимате Риддера пояснили: удалось запустить котел высокого давления № 6, температура воды в системе отопления повысилась до 70 градусов. Не успели люди согреться, как 10 ноября радиаторы снова остыли – котел № 6 в очередной раз вышел из строя. Ремонт занял полдня. По данным оперативного штаба, 11 ноября агрегат удалось запустить. На сегодня на ТЭЦ Риддера в работе три котла среднего давления и один высокого. В теплосети подается вода с температурой плюс 63 градуса. Несмотря на то что режим ЧС местного масштаба еще сохраняется, в акимате Риддера объявили о возобновлении с 14 ноября работы школ и детских садов. Технические специалисты, которые были собраны для помощи ТЭЦ со всех крупных предприятий области, составили план восстановительных работ еще для двух котлоагрегатов. Необходимое оборудование доставлено, но на ремонтные работы уйдет примерно две недели. Тем временем горожане составили петицию на имя Президента Касым-Жомарта Токаева с просьбой вернуть теплоснабжающее предприятие в коммунальную собственность. Как значится в тексте, основная причина ЧС – халатное, безответственное отношение сегодняшних собственников ТЭЦ. Напомним, в результате аварии на основном оборудовании ТЭЦ Риддера 22 тыс. жителей города горняков с 5 ноября остались без теплоснабжения.