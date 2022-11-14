Общество

Жители Риддера потребовали вернуть городскую теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность

Галина Вологодская

В минувшую среду жители Риддера поделились хорошей новостью: в квартирах стали теплеть радиаторы отопления, появилась горячая вода. В акима­те Риддера пояснили: удалось запустить котел высокого давления № 6, температура воды в системе отопления повысилась до 70 градусов.

Не успели люди согреться, как 10 ноября радиаторы снова остыли – котел № 6 в очередной раз вышел из строя. Ремонт занял полдня. По данным оперативного штаба, 11 ноября агрегат удалось запустить.

На сегодня на ТЭЦ Риддера в работе три котла среднего давления и один высокого. В теплосети подается вода с температурой плюс 63 градуса.

Несмотря на то что режим ЧС местного масштаба еще сохраняется, в акимате Риддера объявили о возобновлении с 14 ноября работы школ и детских садов.

Технические специалисты, которые были собраны для помощи ТЭЦ со всех крупных предприя­тий области, составили план восстановительных работ еще для двух котлоагрегатов. Необходимое оборудование доставлено, но на ремонтные работы уйдет примерно две недели.

Тем временем горожане составили петицию на имя Президента Касым-Жомарта Токаева с просьбой вернуть теплоснабжающее предприятие в коммунальную собственность. Как значится в тексте, основная причина ЧС – халатное, безответственное отношение сегодняшних собственников ТЭЦ.

Напомним, в результате аварии на основном оборудовании ТЭЦ Риддера 22 тыс. жителей города горняков с 5 ноября остались без теплоснабжения.

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