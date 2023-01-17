Жители сел и малых городов смогут получить льготные микрокредиты для бизнеса

С 2023 года жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана смогут получить льготный микрокредит на расширение бизнеса, приобретение скота, сельхозтехники или оборудования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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Это станет возможным благодаря масштабированию в рамках поручения главы государства проекта по повышению доходов сельского населения. В 2019 году он в пилотном режиме был успешно реализован в Жамбылской области.

Об условиях и правилах проекта жителям Актюбинской области рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и спикер Мажилиса Парламента РК, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов во время рабочей поездки в регион.

Как детализировали в МСХ, срок микрокредитования по проекту составляет 5 лет, при этом для инициатив в сфере животноводства предусмотрен период в 7 лет. Максимальная сумма – от 2,5 тысячи до 8 тысяч (якорная кооперация) МРП, номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых.

«Средства смогут получить: начинающие и действующие предприниматели; сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста; лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству или реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг без регистрации в качестве ИП (в том числе бездействующие ИП); лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве; лица, производящие продукцию в личном подсобном хозяйстве для продажи или обмена с доходами ниже прожиточного минимума; члены производственных кооперативов с доходами ниже прожиточного минимума», – перечислили в ведомстве.

На реализацию проекта в 2023 году в республиканском бюджете предусмотрено 52,4 млрд тенге (более 11 тысяч микрокредитов). При этом акиматы сейчас проводят скрининг сельских округов для выявления дополнительной потребности в средствах.