Жители села в ВКО просят президента защитить их от «черных копателей»

Жители села Маралды Курчумского района написали открытое письмо Президенту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 365info.kz.

По словам авторов письма, жителей села Маралды стали заложниками ситуации, когда на территории простого сельского округа схлестнулись интересы частного бизнеса, действующего на законных основаниях, и представителей криминалитета, так называемых «черных копателей». Все дело в том, что на территории района имеются залежи золотоносной руды.

«Ранее ни для кого не было секретом, что незаконной добычей золота здесь промышляли только «черные копатели». Наш район при этом никогда не был в числе развитых, работы никогда не хватало для сельчан. Однако стоило прийти сюда серьезной золотодобывающей компании, которая может обеспечить нам достойную жизнь, как со стороны местного криминалитета, который напрямую связан с «черными копателями», началось противодействие ее деятельности. На их сторону встала и группа местных жителей, которая также участвовала в незаконной добыче драгоценного металла», — пишут сельчане.

Золотодобывающая компания приступила к работе на законных основаниях, проведя все соответствующие процедуры, предусмотренные законом. Был проведен целый ряд общественных слушаний, на которых жителям села четко и ясно были обозначены обязательства сторон, экологические и прочие гарантии непричинения вреда окружающей среде. В соответствии с законодательством выбран участок для строительства золотоизвлекательной фабрики.

Согласно рабочему плану компания обязалась открыть 220 рабочих мест в период строительства фабрики и 110 – в период эксплуатации. До 2027 года обязательные платежи в бюджет по условиям контракта должны составить144 млн тенге. Кроме того, компания взяла обязательства по вложению средств в развитие социальной инфраструктуры района.

«Таким образом, жизнь нас, простых сельчан, кардинально бы изменилась, мы получили бы развитое село и достойный солидный заработок почти в каждой семье. Ведь что еще нужно простому сельскому жителю? Нужна возможность кормить свои семьи, достойно растить детей в нормальных условиях, а не те условия, в которых мы живем сейчас», — говорится в письме жителей села Маралды.

Компания уже пробурила три скважины в селе Маралды и две в селе Кыстау-Курчум. На 2022-2029 годы запланировано оказание соцпомощи Курчумскому району и селу Маралды на сумму 438 млн тенге. Предприниматели уже занимаются обустройством местных дорог, активно участвуют в благотворительных акциях.

«Видя это, мы радовались, что на территории нашего района тоже строится Новый Казахстан, мы будем жить наконец по-новому. Однако подобное развитие событий не устраивает тот самый местный криминалитет, который остался без доходов от незаконной добычи золота. Они и примкнувшая к ним небольшая группа сельчан из числа «черных копателей» постоянно будоражат общественное мнение, привлекают различного рода блогеров и отдельные СМИ для очернения законной деятельности золотодобытчиков. Подбивают отдельных представителей нашего села, которые в основном тоже занимаются нелегальной добычей золота, на всякого рода протестные акции под флагом борьбы за «экологию», — пишут сельчане.

В результате нагнетания обстановки, настраивания населения бойкотировать строительство фабрики и официальную добычу золота под предлогом экологического коллапса дошло до того, что на общественных слушания жители выступили против строительства фабрики и добычи золота, а отдельные жители, подстрекаемые криминалитетом, на последних общественных слушаниях стали выдвигать перед золотодобытчиками заведомо неисполнимые требования.

«Одним словом, местные криминальные структуры делают все, чтобы заблокировать работу по строительству золотоизвлекательной фабрики, поскольку имеют большие прибыли от нелегальной добычи золота, а мы же, сельчане, сидим без работы. К нашему глубокому сожалению, местная исполнительная власть, которая сама заключала все соответствующие договоры, в данной ситуации не предпринимает никаких мер для обуздания подстрекателей из числа криминалитета. Закрывают глаза на попытки выдавливания бизнеса и местные правоохранительные органы», — говорится в тексте письма.

Авторы также утверждают, что местные исполнительные органы замалчивают правду и пытаются максимально нивелировать проблему с целью не дать огласку, но в итоге от криминалитета страдает простой народ.

«От безысходности обращаемся к вам. Мы просто хотим жить в Новом справедливом Казахстане, хотим иметь достойную зарплату и возможность кормить свои семьи! Недра нашей богатой земли должны кормить всех нас, а не только горстку криминалитета! Господин президент, разберитесь, пожалуйста, в данном вопросе!» — пишут в своем письме жители села Маралды.