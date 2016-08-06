Жители Семея оказались по пояс в воде после ливня

Сильный ливень обрушился на Семей 5 августа. В результате были затоплены 5 центральных улиц, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
.
Уровень воды на проезжей части достигал полуметра. На дорогах образовались большие пробки. Преодолеть водные преграды автолюбителям оказалось не под силу.
Всю ночь коммунальные службы работали в авральном режиме. Откачивали воду 5 единиц спецтехники и 2 мотопомпы.
По прогнозу Казгидромета дожди в Восточном Казахстане будут идти еще в ближайшие 2–3 дня.
