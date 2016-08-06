Жители Семея оказались по пояс в воде после ливня

Общество
1228
Сильный ливень обрушился на Семей 5 августа. В результате были затоплены 5 центральных улиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

Уровень воды на проезжей части достигал полуметра. На дорогах образовались большие пробки. Преодолеть водные преграды автолюбителям оказалось не под силу.

Всю ночь коммунальные службы работали в авральном режиме. Откачивали воду 5 единиц спецтехники и 2 мотопомпы.

По прогнозу Казгидромета дожди в Восточном Казахстане будут идти еще в ближайшие 2–3 дня.

29 июля ливень затопил дороги в Усть-Каменогорске. Находчивый молодой человек решил воспользоваться ситуацией и прокатился на водной доске.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]