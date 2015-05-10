Жители Стамбула обидели Кайли Миноуг

Культура
1209
Фото с сайта blackartwhite.com
Организаторы концерта австралийской певицы Кайли Миноуг отменили выступление в турецком Стамбуле из-за небольшого количества проданных билетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Al Arabiya.

"Ее команда просила перенести дату концерта, но уровень продаж билетов был ниже ожидаемого, мы решили отменить выступление", – заявил организатор стамбульского концерта Миноуг в ходе мирового тура Kiss Me Once.

По информации Day.Az, Кайли Миноуг покинула лейбл Roc Nation, возглавляемый рэпером Jay Z.

