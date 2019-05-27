Жители столицы могут изменить схему движения автобусного маршрута №18

Фото с сайта elorda.info
Жители Нур-Султана могут изменить схему движения автобусного маршрута №18. Для этого нужно принять участие в опросе компании Астана LRT, сообщает Elorda.info
.
"Наши специалисты рассматривают изменение схемы движения маршрута №18. Обслуживание данного маршрута планируется перенести с улицы Керей, Жанибек хандар на улицу Орынбор (бывш. №24). Вы можете оставить свои отзывы и предложения, пройдя по ссылке
", - говорится в сообщении Астана LRT.
Ранее в городе были изменены схемы движения
автобусных маршрутов №14 и №64.