Общество
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Асет Калымов, Алматинская область

Дефекты обещают устранить

Строительство крупного учебного заведения вместимостью 1 200 мест началось в райцентре в 2020 году. Как сообщал тогда экс-аким Талгара Айдар Нурмуханбет, школа расположится в живописном месте, в окружении гор и яблоневых садов. Новый объект должен был внести лепту в решение проблемы трехсменного обу­чения, обострившейся в Алматинской области...

И вот на носу сентябрь 2022-го, школа построена и готова принять учеников. Однако местные блогеры, посетив на днях учреж­дение, выявили в нем множество строительных недочетов: трещины на стенах, помятую кровлю, подтекающие потолки.

Больше всего возмутил уличный туалет (!) при заведении, строительство которого обошлось в 3,15 млрд тенге. Фотографии строительных дефектов вызвали бурю негативных отзывов в социальных сетях.

«Кого только акимат ни водил сюда похвалиться, – отметили талгарцы в своих комментариях. – Презентовали как уникальную, современную школу на 1 200 мест. А теперь что мы видим? Протекает кровля, сыплется отделка, спортивные площадки в грязи. В итоге даже учащихся сюда набрать не могут. Решили заполнить путем добровольно-принудительного перевода учеников начальных классов из другой школы. А по закону родители сами вправе выбирать, в какой школе учиться их детям».

Ответ подрядной компании BI Group на недовольство жителей Талгара не заставил себя долго ждать. Как выяснилось, акт ввода объекта в эксплуатацию был подписан между заказчиком и подрядчиком еще в декабре прошлого года.

«Рядом со школой находится накопительный резервуар, который выбрасывает излишки воды по причине обильных дождей, – говорится в сообщении строительной компании. – Из-за этого подтопило футбольное и баскетбольное поля на территории школы. Уведомление о данном недочете мы направляли в управление строительства для принятия мер и перекрытия потоков. Однако содействия не получили, поэтому водоотводы были обустроены за счет компании. На протяжении 8 месяцев здание пустовало, образовались сырость и трещины. Внутри школы на каждом этаже есть уборные для мальчиков, девочек, учителей и общие кабинки для посетителей. В то же время проектом предусмотрен уличный туалет. Специалисты компании провели проверку. Выявлены дефекты, работы по их устранению планируются завершить до 25 августа».

В свою очередь руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел пояснил, что строительные недочеты появились месяц назад после сильного ливня. Тогда прорвало русло протекающей рядом реки Талгарки, вода проникла в здание школы.

Чтобы в будущем такого не происходило, на реке установили дамбу. Вопрос устранения недостатков подрядной компанией находится на контроле акимата области. 1 сентября школа примет учащихся.

К слову, это не единственное учебное заведение в Талгарском районе, состояние которого вызывает нарекания местной общественности.

Мы уже сообщали, что в селе Даулет три года назад ввели в эксплуатацию школу, но дети в ней не учатся. По данным сельских активистов, объект сейсмоопасен, потому как его фундамент соорудили без соблюдения строительных норм и правил. Между тем в областном управлении образования напомнили, что в январе 2020 года из-за поднятия подземных вод в здании школы дали просадку полы и межкомнатные перегородки.

«Проектная организация не выполнила должным образом геолого-изыскательские работы, – сообщили чиновники. – В результате неправильно рассчитана нагрузка на фундамент. Под пятно застройки попала территория с болотистым основанием и просадочными грунтами. Согласно заключению АО «КазНИИСА»,­ здание школы не представляет угрозы для жизни учащихся».

Сейчас для обустройства дренажной системы и канализации, способствую­щих понижению уровня грунтовых вод, из бюджета выделено 62 млн тенге. Объявлен также конкурс на проведение ремонта школы на сумму 95,6 млн тенге.

В общей сложности до конца года в Алматинской области планируется капитально отремонтировать 18 школ. На эти цели выделено 8,7 млрд тенге.

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