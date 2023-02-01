Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Терпение жителей Темиртау на пределе: люди устали мерз­нуть в квартирах. Температура в них не поднимается выше 14 градусов. Проблема в том, что местная ТЭЦ-2 допускает недогрев домов потребителей. В течение 70 из 122 дней отопительного сезона на станции отмечалась недостаточно высокая на выходе температура теплоносителя. Это подтверж­дают и городские власти, и сам услугодатель.

Потребители не хотят мириться с таким положением дел. Они организовали инициативную группу из пяти человек и решили действовать. Сначала активисты объявили о сборе подписей под обращением с требованием наказать акима Темиртау, руководителя отдела ЖКХ, начальника управления по ЧС и еще нескольких чиновников за бездействие по службе. А потом подали в суд коллективный иск на градоначальника и акима Карагандинской области.

Потребители-активисты считают, что чиновники виноваты в срыве отопительного сезона. Они должны были контролировать подготовку к зиме, но провалили эту работу.

– Сейчас люди вынуждены включать обогреватели, из-за чего увеличивается нагрузка на электросети, – констатирует инициативная жительница Темиртау Екатерина Цишецкая. – Если провода не выдержат, то отключится электроснабжение, встанут насосы и трубы разморозятся. Нам давно пора молиться о здравии и целостности котлов ТЭЦ-2, тепловых магистралей и внут­риквартальных труб. Потому что сейчас мы имеем реальную угрозу ЧС техногенного характера, которая возникла из-за бездействия руководителей наших госорганов.

Здесь с активистами солидарны члены общественного совета Темиртау. Они еще
осенью говорили о возможнос­ти объявления режима ЧС, а теперь еще больше укрепились в этой мысли. Тому способствовало недавнее заявление акима Темиртау Ораза Таурбекова.

– Откровенно вам признаюсь, сейчас стоит задача – не заморозить город. Из 19 дней января в течение 15 был недогрев, – сказал чиновник на заседании общественного совета. – Понятно, что поступают жалобы жителей, есть социальное возмущение. Мы ставим задачу перед ТЭЦ-2 выдавать температуру не менее 80–85 градусов. Это не температурный график, но при тех мощностях, что есть у станции, большего выдавать она не может.

Оборудование Темиртауской ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау», сильно изношено. То и дело выходят из строя котлоагрегаты. В них образуются свищи. К тому же мощности котлов недостаточно для того, чтобы обеспечивать растущий город.

Долгое время владелец не вкладывал деньги в расширение и модернизацию своей станции. Обходились лишь ремонтами. Хотя ТЭЦ-2 нельзя назвать «старушкой», ей всего 50 лет.

В квартирах темиртаусцев холодно не только из-за недогрева, но и из-за дырявых теплотрасс. Средний уровень их изношеннос­ти составляет 80%. Постоянно происходят аварии на магистралях и распределительных сетях. Получается, что горячая вода утекает в землю, не доходя до батарей потребителей.

Неприятный осадок оставила и затянувшаяся реконструкция крупнейшей в городе тепловой магистрали – по проспекту Металлургов. Летом подрядчик демонтировал шесть километров старых труб и бросил работу. Осенью он судорожно пытался наверстать упущенное – нанимал сварщиков и закупал в России стальные трубы.

Но до начала отопительного сезона закончить реконструкцию магистрали ему не удалось. В результате в октябре люди сидели без тепла. Это вызвало шквал жалоб, а потом привело к дисциплинарным наказаниям должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей на акима Темиртау Ораза Таурбекова и руководителя управления энергетики и ЖКХ Кайрата Бегимова наложено дисцип­линарное взыс­кание в виде выговора, – говорится в исковом заявлении инициа­тивной группы потребителей. – Также аким Темиртау объявил выговор руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог, строительства и жилищной инспекции Ринату Кыдырбекову. Считаем эти дисциплинарные взыскания слишком мягким наказанием».

По мнению инициативных темиртаусцев, чиновников, допус­тивших «ледниковый период» в Темиртау, нужно было снять с должности, а еще лучше – привлечь к уголовной ответственнос­ти. Но пока активисты этого не требуют. Для начала они хотят через суд приз­нать, что власти бездействовали – не реагировали на жалобы населения о некачественном теплоснабжении и не наказали монополистов и подрядчика, который затянул с реконструкцией тепловой магистрали. Зачем? Чтобы все знали: потребители устали молчать и мерзнуть. Они готовы бороться за свои права.

#ТЭЦ #Темиртау

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