Жители Тюменской области сдали 37 км нефтепровода на металлолом

В Тюменской области завершено расследование дела о хищении 37 км нефтепровода, передает
сайт Главного управления МВД по Тюменской области. По версии правоохранительных органов, трое местных жителей сумели выкопать трубы для того, чтобы сдать их на металлолом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
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Как удалось установить следователям, обвиняемым было известно, где проходит неиспользуемый трубопровод, принадлежавший одной из нефтяных компаний. Создав преступную группу, они занялись нелегальной добычей металла.
"Выкопав порядка 37 тысяч метров трубопровода из земли, демонтировав его с помощью газорезательного аппарата, фигуранты в дальнейшем реализовали его под видом вторичного сырья. Таким образом, своими противоправными действиями они причинили предприятию материальный ущерб на общую сумму более 159 миллионов рублей", – сообщает сайт областного управления МВД.
Во время следствия были допрошены 35 свидетелей, изъято и приобщено к делу оборудование, применявшееся при хищении. На имущество одного из обвиняемых был наложен арест, часть украденного была изъята.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). В настоящее время дело передано в суд. Если вина обвиняемых будет доказана, то их может ждать лишение свободы на срок до 10 лет, или штраф до миллиона рублей.