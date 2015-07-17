Жители выдвигают контрдоводы

Согласно Стокгольмской конвенции, которую подписал и Казахстан, он обязан до 2025 года уничтожить все стойкие органические загрязнители, накопленные на его территории в воде и почве. Для этого необходимо построить завод по сжиганию опасных отходов. Выбор предпочтительного размещения такого предприятия, по информации Министерства энергетики, выпал на Павлодар. Хотя есть и другие варианты. Но Павлодар, повторюсь, рассматривается как наиболее приемлемая площадка для завода проектной мощностью 20 тыс. тонн в год по сжиганию опасных отходов. Этот вывод о привязке предприятия мотивируется тем, что, по словам представителя Минэнерго, Павлодарская область, по последним данным, считается лидером по количеству стойких органических загрязнений. По имеющимся сведениям, здесь накоплено порядка 600 тыс. тонн вредных веществ, которые подлежат утилизации.
Вторым определяющим аргументом тех, кто «приписывает» завод к Павлодару, является то, что в создаваемой ныне специальной экономической зоне нефтехимической направленности будут работать 45 производств, которые станут выпускать не только продукцию, но и производить вредные отходы. Их планировалось напрямую вывозить на новый завод. Так как пилотный проект предполагает уничтожение стойких органических загрязнителей (СОЗ) – химических веществ, не разлагающихся или медленно разлагающихся в естественных условиях. К ним относится группа исключительно стойких синтетических соединений, применяемых в сельском хозяйстве в качестве пестицидов, а также используемых в промышленности или образующихся самопроизвольно в качестве побочных продуктов сгорания или промышленных процессов. Их наличие в окружающей среде признается в качестве проблемы во всем мире из-за устойчивости, способности мигрировать в самых неожиданных направлениях на дальние расстояния и накапливаться в тканях большинства живых организмов, отравляя флору и фауну.
Все это было озвучено на общественных слушаниях по поводу предлагаемого в регионе завода по сжиганию СОЗ. Надо сказать сразу, что дискуссия прошла на высоком уровне как по активности нескольких сотен местных жителей и представителей НПО (актовый зал управления не смог вместить всех пришедших), так и по профессиональному уровню модераторов. Среди них – директор департамента управления отходами Министерства энергетики Бейбут Шаханов, менеджер программы развития ООН Нина Гор, эксперт по управлению опасными отходами компании-разработчика проекта Egis Филипп Фишо и старший экономист соинвестора – Всемирного банка – Кейтлин Ванн ден Берг, а также другие специалисты в области промышленности и охраны окружающей среды.
Приведя доводы о неблагополучной экологии региона и о том, что он находится в числе лидеров в республике по онкологическим заболеваниям, крови и органов дыхания, эксперты ратовали за то, что предлагаемый завод своей деятельностью станет способствовать нормализации экологической и медицинской (в смысле улучшения здоровья жителей) ситуации. Назывались положительные параметры работы будущего предприятия и минимальное влияния его деятельности на окружающую среду.
Но собравшиеся эти доводы не воспринимали так, как того ожидали модераторы. Людей беспокоит то, что, во-первых, сжигать будут не только отходы производств специализированной экономической зоны «Павлодар», но и со всего Казахстана. Во-вторых, на протяжении последних десятилетий, озвучивая величины выбросов тех или иных производств региона, никто не делал анализ суммарных загрязнений окружающей среды всеми крупными предприятиями Павлодарской области. И не исследовал этот «коктейль» и его влияние на все живое. И вот – новое, спорное и, что не исключено, проблемное производство. А впереди – еще более 40 «химических» заводов. Плюс предполагаемое строительство еще одного электролизного комбината, где по технологии присутствуют выбросы фторсодержащих соединений, разрушающих кости.
В-третьих, не стоит забывать, что Семипалатинский ядерный полигон и его хранилище радиоактивных отходов в Курчатове (как и зараженные окрестные земли) фактически находятся на территории Павлодарской области. Прибавьте к этому 900 тонн локализованной в грунте ртути бывшего Павлодарского химического завода, выбросы ГРЭС и металлургических производств – и само собой напрашивается вывод: может быть, в Министерстве энергетики и в других структурах решили ради общего экологического благополучия в стране пожертвовать Павлодарской областью, предлагая разместить здесь завод? Все равно, дескать, «по последним данным, она считается лидером по количеству стойких органических загрязнений».
…С такими подходом и позицией жители не согласны, и на слушания они пришли не только в неожидаемом количестве, но и с протестными транспарантами и аргументированными контрдоводами. Более того, сейчас в регионе идет сбор подписей против строительства завода. Как сказала председатель общественного объединения «Гражданский альянс Павлодарской области» Жанна Бороздина, на момент проведения слушаний их было более 20 тыс. Эта акция продолжается, и число подписантов значительно растет.