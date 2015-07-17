Жители выдвигают контрдоводы Свежий выпуск 560 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Согласно Стокгольмской конвенции, которую подписал и Казахстан, он обязан до 2025 года уничтожить все стойкие органические загрязнители, накопленные на его территории в воде и почве. Для этого необходимо построить завод по сжиганию опасных отходов. Выбор предпочтительного размещения такого предприятия, по информации Министерства энергетики, выпал на Павлодар. Хотя есть и другие варианты. Но Павлодар, повторюсь, рассматривается как наиболее приемлемая площадка для завода проектной мощнос­тью 20 тыс. тонн в год по сжиганию опасных отходов. Этот вывод о привязке предприятия мотивируется тем, что, по словам представителя Минэнерго, Павлодарская область, по последним данным, считается лидером по количеству стойких органических загрязнений. По имею­щимся сведениям, здесь накоплено порядка 600 тыс. тонн вредных веществ, которые подлежат утилизации.

Вторым определяющим аргументом тех, кто «приписывает» завод к Павлодару, является то, что в создаваемой ныне специальной экономической зоне нефтехимической направленнос­ти будут работать 45 производств, которые станут выпускать не только продукцию, но и производить вредные отходы. Их планировалось напрямую вывозить на новый завод. Так как пилотный проект предполагает уничтожение стойких органических загрязнителей (СОЗ) – химических веществ, не разлагающихся или медленно разлагающихся в естественных условиях. К ним относится группа исключительно стойких синтетических соединений, применяемых в сельском хозяйстве в качестве пестицидов, а также используемых в промышленности или образующихся самопроизвольно в качестве побочных продуктов сгорания или промышленных процессов. Их наличие в окружающей среде признается в качестве проблемы во всем мире из-за устойчивости, способности мигрировать в самых неожиданных нап­равлениях на дальние расстояния и накапливаться в тканях большинства живых организмов, отравляя флору и фауну.

Все это было озвучено на общественных слушаниях по поводу предлагаемого в регионе завода по сжиганию СОЗ. Надо сказать сразу, что дискуссия прошла на высоком уровне как по активности нескольких сотен местных жителей и представителей НПО (актовый зал управления не смог вместить всех пришедших), так и по профессиональному уровню модераторов. Среди них – директор департамента управления отходами Министерства энергетики Бейбут Шаханов, менеджер программы развития ООН Нина Гор, эксперт по управлению опасными отходами компании-разработчика проекта Egis Филипп Фишо и старший экономист соинвестора – Всемирного банка – Кейтлин Ванн ден Берг, а также другие специалисты в области промышленности и охраны окружающей среды.

Приведя доводы о неблагополучной экологии региона и о том, что он находится в числе лидеров в республике по онкологическим заболеваниям, крови и органов дыхания, эксперты ратовали за то, что предлагаемый завод своей деятельностью станет способствовать нормализации экологической и медицинской (в смысле улучшения здоровья жителей) ситуации. Назывались положительные параметры работы будущего предприя­тия и минимальное влияния его деятельности на окружаю­щую среду.

Но собравшиеся эти доводы не воспринимали так, как того ожидали модераторы. Людей беспокоит то, что, во-первых, сжигать будут не только отходы производств специализированной экономической зоны «Павлодар», но и со всего Казахстана. Во-вторых, на протяжении последних десятилетий, озвучивая величины выбросов тех или иных производств региона, никто не делал анализ суммарных загрязнений окружаю­щей среды всеми крупными предприятиями Павлодарской области. И не исследовал этот «коктейль» и его влия­ние на все живое. И вот – новое, спорное и, что не исключено, проблемное производство. А впереди – еще более 40 «химических» заводов. Плюс предполагаемое строительство еще одного электролизного комбината, где по технологии присутствуют выбросы фторсодержащих соединений, разрушающих кости.

В-третьих, не стоит забывать, что Семипалатинский ядерный полигон и его хранилище радиоактивных отходов в Курчатове (как и зараженные окрестные земли) фактически находятся на территории Павлодарской области. Прибавьте к этому 900 тонн локализованной в грунте ртути бывшего Павлодарского химического завода, выбросы ГРЭС и металлургических производств – и само собой напрашивается вывод: может быть, в Министерстве энергетики и в других структурах решили ради общего экологического благополучия в стране пожертвовать Павлодарской областью, предлагая размес­тить здесь завод? Все равно, дескать, «по последним данным, она считается лидером по количеству стойких органических загрязнений».

…С такими подходом и позицией жители не согласны, и на слушания они пришли не только в неожидаемом количестве, но и с протестными транспарантами и аргументированными контрдоводами. Более того, сейчас в регионе идет сбор подписей против строительства завода. Как сказала председатель общественного объединения «Гражданский альянс Павлодарской области» Жанна Бороздина, на момент проведения слушаний их было более 20 тыс. Эта акция продолжает­ся, и число подписантов значительно растет.



