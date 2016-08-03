Жители юга Франции пережили винный потоп

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Фото с сайта commons.wikimedia.org
Несколько десятков тысяч литров вина вылилось на улицы города Сета во французской провинции Лангедок-Руссильон из цистерн местного виноторговца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Как предполагают полицейские, возможно, речь идет об акте саботажа.

"Вино, выливавшееся из цистерн, принадлежащих торговому дому Biron S.A., затопило набережную Ориен, на которой находятся погреба, а также соседние улицы", – говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что происшествие явилось следствием преступных действий. Ранее, 20 июля, члены Регионального комитета виноделия (CRAV) обвинили некоторых виноторговцев в импорте испанского вина и демпинге цен.

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