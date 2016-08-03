Жители юга Франции пережили винный потоп

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Несколько десятков тысяч литров вина вылилось на улицы города Сета во французской провинции Лангедок-Руссильон из цистерн местного виноторговца, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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Как предполагают полицейские, возможно, речь идет об акте саботажа.
"Вино, выливавшееся из цистерн, принадлежащих торговому дому Biron S.A., затопило набережную Ориен, на которой находятся погреба, а также соседние улицы", – говорится в сообщении.
Полиция предполагает, что происшествие явилось следствием преступных действий. Ранее, 20 июля, члены Регионального комитета виноделия (CRAV) обвинили некоторых виноторговцев в импорте испанского вина и демпинге цен.