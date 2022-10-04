Эх, дорога…

Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги, соединяющей их с областным центром.

Расстояние между поселком и Семеем составляет семь километров. Но для обитателей пригорода поездка в город сродни посещению американских горок. Таксисты наотрез отказываются принимать вызовы до населенного пункта, не желая губить свои авто.

Зимой и весной Жаркын и вовсе оказывается отрезанным от города – в морозы дорогу переметает, а с наступлением тепла заливает талой водой. Единственный автобус, курсирующий между областным центром и поселком, застревает.

Городские власти пообещали отремонтировать дорогу и даже провели тендер. Победителем стала компания ТОО «Гордорстрой». Однако вскоре выяснилось, что у дорожников имеются долги перед департаментом государственных доходов, поэтому конкурс признали несостоявшимся.

Жаркыновцы забеспокоились, что средства, выделенные на ремонт дороги, попросту некому будет освоить. И, недолго думая, устроили у акимата в Семее небольшой сход. На дворе стоял июль. Недавно назначенный аким области Абай Нурлан Уранхаев выслушал жалобы людей и заверил: проблема будет решена.

Буквально через несколько дней на трассе действительно появилась дорожная техника, самосвалы на обочине выгрузили кучу песка и гравия. Но в Жаркыне рано радовались – на этом весь «экшен» закончился.

Жители засобирались, было, снова навестить акимат, но на этот раз городская власть в лице и. о. акима Семея Димитрия Гарикова сама приехала в поселок и встретилась с недовольными гражданами.

Вот тут-то и начинается самое интересное... Как выяснилось при встрече, на строительство дороги из городского бюджета было выделено чуть более 160 млн тенге. Этих средств на строительство семикилометровой дороги явно не хватит.

Граждане задали Димитрию Гарикову резонный вопрос: как компания (на этот раз ТОО «ОДАН-строй») выполнит свои обязательства, и зачем ей надо работать, по сути, себе в убыток? Ведь для завершения дорожного строительства недостает ни много ни мало 40 млн тенге.

Но, как пояснил Димитрий Гариков, раз компания выиграла тендер, то на ней лежат обязательства по его исполнению, а хватит средств или нет, это не проблема городского акимата…

– Есть Закон РК «О государственных закупках». Когда конкурс проводится, квалификационные требования подтверждаются наличием лицензии. То есть, если компания имеет вторую категорию лицензии, она имеет право участвовать в госзакупках и подтверждения наличия техники не требуется. Основным критерием выступает ценовое предложение. Эта компания сделала самую большую скидку и стала победителем, – разъяснил гражданам тонкости выбора дорожного подрядчика Димитрий Гариков. – На основании закона был заключен договор. В смете предусмотрена укладка 42 тысяч квадратных метров черного асфальта слоем в четыре сантиметра. Стоимость этой работы по смете определена в 200 миллионов тенге. Подрядчик сделал условную скидку и вызвался выполнить работу на 164 миллиона, причем сумма эта – с вычетом налогов.

В ответ жаркыновцы привели свою бухгалтерию. По их словам, с учетом налогов сумма в 164 млн станет еще меньше. Тогда подрядчик начнет экономить на асфальте, рабочих и других составляющих, что повлияет на качестве работы…

Но исполняющий обязанности акима Семея заверил, что лично проконтролирует качество выполненных дорожных работ.

– Хватит ли дорожникам денег – это уже их проблемы. Они выиграли – они будут делать. Самое главное, чтобы уложили положенное. Качество работы будет отслеживаться, пробы будут браться – все как положено. Сейчас подготовка щебеночного основания началась. Сегодня-завтра будут это все завозить, и на днях начнется грейдеровка, – сказал Димитрий Гариков.

Еще один вопрос, волнующий жителей поселка, касается той самой толщины асфальта, которая, как уже было сказано выше, составляет четыре сантиметра.

По мнению жаркыновцев, такой тонкий слой асфальта прослужит не более года с учетом резко-континентального климата, зимних переметов и весеннего половодья. Однако представитель подрядчика заверил на встрече, что асфальтовое покрытие прослужит не менее десяти лет.

По словам Димитрия Гарикова, согласно квалификационным требованиям категория дороги здесь ниже, чем у городских дорог, поэтому дорожное покрытие тоньше. В ходе встречи выяснилась и еще одна интересная деталь – подрядной организацией значится ТОО «ОДАН-строй», а фактически дорогу построит субподрядчик в лице, угадайте, кого? ТОО «Гордорстрой»! Да, да, той самой компании, конкурс с которой был признан несостоявшимся.

Директор ТОО «ОДАН-строй» Темиргали Бейсембин рассказал на встрече, что укладку асфальта произведет полностью за свой счет и даже согласен с тем, что на строительстве дороги он не заработает, а наоборот, понесет убытки. Мол, что поделать – репутация дороже. Если компания не выполнит договорных обязательств, то попадет в список недобросовестных компаний, чего им совсем не надо.

– Этот проект был запланирован на 2023 год, но люди пожелали, чтобы работа началась уже в году нынешнем. Поэтому аким области пошел навстречу. Мы начали три-четыре дня назад. Прошли грейдером, выровняли. Щебенку утрамбуем катком, потом сверху уложим песчано-гравийную смесь. За месяц работа будет завершена, – сказал Темиргали Бейсембин. – Свои деньги будем добавлять, выхода нет – мы тендер выиграли. Выполнять работу будет «Гордорстрой», но финансировать-то буду я. Полностью будем работать за свой счет. Деньги получим лишь по завершении работы.

Хочется надеяться, что ожидания совпадут с реальностью, и в поселке Жаркын появится ровная дорога. Уже в октябре…