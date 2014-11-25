Жительница Афганистана застрелила 25 талибов за убийство сына

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на Khaama Press.
Мужчина служил в отряде полиции и был убит боевиками на глазах у матери на одном из КПП, расположенном в западной провинции Фарах. После этого она вместе со своей дочерью и женой сына собрала оставшееся на КПП оружие и вступила в перестрелку с талибами, которая продолжалась около семи часов. В результате не менее 25 боевиков были убиты, еще пять получили ранения.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Седик Седикки (Sediq Sediqqi), отметил, что организованная женщинами вооруженная кампания против талибов стала "символом революции и восстания общественности против движения "Талибан".
Представители движения пока не прокомментировали инцидент.