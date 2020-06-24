Жительница Актюбинской области обманом выманила деньги у желающих поступить на грант в вуз

Общество
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Фото: zakon.kz
39-летняя жительница Мугалжарского района Актюбинской области подозревается в нескольких фактах мошенничества, совершенных в 2019 году, сообщает Polisia.kz.

Как стало известно, в августе 2019 года 39-летняя жительница поселка Жагабулак Мугалжарского района, войдя в доверие под предлогом помощи в поступлении на грант в медицинский университет, обманным путем завладела деньгами в сумме 950 тысяч тенге 46-летней жительницы города Эмба.

Также, в августе подозреваемая совершила идентичный факт мошенничества, завладев деньгами в сумме 800 тысяч тенге от 31-летнего жителя города Эмба.

Еще один факт мошенничества она совершила в августе 2019 года. Под предлогом помощи в покупке дешевого жилья, находящегося в аресте у банка, женщина обманула жительницу города Эмба, заполучив у нее 1,3 млн тенге.

Потерпевшие обратились в полицию лишь в июне 2020 года. Проводятся следственные действия по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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