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Жительница Австралии пережила три теракта: в Лондоне, Париже и Барселоне
Девушка из Австралии, выжившая во время теракта в Барселоне, ранее пережила также теракты в Лондоне и в Париже. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как фургон начал давить людей.

Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетелем которого она стала. В июне 2017 года она оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько дней они с подругой решили посетить Париж. В то время, как они гуляли рядом с собором Парижской Богоматери, боевик запрещенного в Казахстане "Исламского государства" на их глазах напал с ножом на полицейского.

"Я не хочу возвращаться домой. Я намерена остаться здесь и не позволить им победить – кем бы они ни были. И я собираюсь посмотреть все те места, ради которых я сюда приехала, – заявила Монако ведущей.

Напомним, днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водитель скрылся с места преступления.

Стоит отметить, что по предварительным данным, среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Казахстана нет.


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