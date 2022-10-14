Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей

Женщина в знак протеста против решения полиции взобралась на вышку в городе Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В управлении полиции Экибастуза пояснили, что сыновья 49-летней женщины в январе 2022 года возле одного из ночных клубов города стали участниками массовой драки. Тогда один из братьев убил одного из оппонентов. Сейчас он отбывает наказание за убийство.

А двое других братьев стали потерпевшими инцидента. Уголовное дело по факту хулиганства в отношении их обидчиков прекращено за отсутствием состава преступления (прокуратура города с принятым решением согласна) и выделено в отдельное административное производство.

Женщина из-за несогласия с этим решением взобралась на вышку и требовала привлечь виновных к уголовной ответственности.

«12 октября в УП Экибастуза поступило сообщение, что женщина забралась на вышку в районе улицы Энергетиков, при этом ведет прямой эфир в Instаgram. После переговоров женщина была снята с вышки и передана сотрудникам скорой помощи», – прокомментировал начальник дежурной части УП Экибастуза Нургазы Жамшитов.