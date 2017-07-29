Жительница Китая изменила внешность ради кредита

Жительница китайской провинции Хубэй 59-летняя Чжу Нацзюань изменила внешность при помощи пластической операции, чтобы не выплачивать долг по кредиту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую газету.
Как сообщает издание, Чжу Нацзюань должна банку 25 млн юаней или около 3,7 млн долларов США. Суд города Ухань вынес решение об обязательной выплате долга, но женщина сделала пластическую операцию и попыталась скрыться.
Должницу арестовали в городе Шэньчжэнь при попытке купить билет на поезд по чужому удостоверению. Полицейские при задержании подозреваемой были удивлены тем, насколько женщина не похожа сама на себя на фотографиях. По словам стражей порядка, Чжу Нацзюань "выглядела лет на 30-40".
Власти Уханя серьезно борются с теми, кто пытается избежать оплаты кредитов. За полгода в городе задержаны 186 человек по обвинению в попытке уйти от своих обязательств.
