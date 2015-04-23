Жительница Кокшетау отсудила у больницы более 500 тыс. тенге морального вреда

Жительница Кокшетау отсудила с больницы моральный вред за физические и моральные страдания, которые она испытала из-за недобросовестно оказанной медпощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Новости-Казахстан.
Как следует из решения суда, 25-летняя жительница Кокшетау 12 февраля 2013 года бригадой скорой помощи была доставлена в железнодорожную больницу. Врач установил диагноз "неврит лицевого нерва" и в госпитализации отказал. С тех пор горожанка проходит лечение и испытывает физические боли. Девушка подала иск в суд и просила взыскать с больницы моральный вред 5 млн тенге и материальный ущерб 400 тыс. тенге.
Опрошенные на заседании специалисты указали, что необходимо было назначить пациентке полное медикаментозное и немедикаментозное лечение, ультравысокочастотную (УВЧ) терапию и лечебную физкультуру (ЛФК). Для профилактики осложнений на глазе не были назначены капли, повязка на глаз. Врачи должны были оказать качественную медицинскую помощь в полном объеме.
"Взыскать с акционерного общества "Железнодорожные госпитали медицины катастроф" в пользу А. моральный вред 500 тыс. тенге, расходы представителя 75 тыс. тенге, возврат государственной пошлины 991 тенге", – говорится в решении Кокшетауского городского суда.
Неврит лицевого нерва (паралич Белла) – это воспалительное поражение нерва, иннервирующего мимические мышцы одной половины лица. В результате в этих мышцах развивается слабость, приводящая к снижению (парез) или полному отсутствию (паралич) мимических движений и появлению асимметрии лица.
