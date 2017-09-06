Жительница Костаная обнаружила в своем доме тарантулов

Общество
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Огромные тарантулы в доме напугали семью из Костаная, сообщают "Костанайские новости".

"Сначала нашли первого паука. Он был большой, сантиметра три точно. Дочка посмотрела его описание в Интернете, вроде как южнорусский тарантул. Мы тогда только вернулись из Геленджика, подумали, может, в чем-нибудь оттуда привезли. А буквально на днях второй появился", – рассказала Ольга Бутеля.

Тогда-то в семье и напугались неприятному соседству. Пауков нейтрализовали, положили в стеклянные банки и обратились к специалистам. Когда открыли крышку через несколько дней, комнату наполнил неприятный запах от разлагающихся насекомых.

Осмотрев пауков, научный сотрудник областного краеведческого музея Андрей Андрющенко дал заключение, что это мизгирь, южнорусский тарантул.

"Он пришел к вам в гости через дверь или окно. Желая захватить участок, где они будут проживать, пауки передвигаются на большие расстояния. Ничего хорошего укус паука не сулит человеку. Он сравним с укусом шершня – большой пчелы, очень неприятный и болезненный долгое время. В семье пауков у них и вовсе брат пожирает брата", – поделился сведениями специалист.

По предположениям эксперта, тарантулиха рассеяла своих детей по всему двору семьи Бутеля. При этом он не взялся сказать однозначно, заползут ли они в дом снова или нет, посоветовав залить водой их нору.

"Я бы сказал, что это несчастливое стечение обстоятельств прежде всего для самих тарантулов, что они оказались рядом с вашим жильем, но охотиться на вас они точно не будут", – заключил Андрющенко.

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