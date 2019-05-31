Жительница Костаная вернула через суд стоимость неудачной интернет-покупки

Общество
С помощью суда жительница Костаная смогла вернуть себе деньги, заплаченные ею за неудачную покупку в интернет-магазине, сообщает Alau.kz.
Как стало известно, 11 февраля 2019 года в Костанайский городской суд обратилась жительница Костаная с иском к ИП о расторжении договора купли-продажи мехового изделия бренда "V".
"Женщина купила шубу через интернет-магазин. Суд просила взыскать с ответчика стоимость мехового изделия в сумме 86 400 рублей", - сообщили в пресс-службе областного суда.
14 декабря был составлен договор и покупка оплачена. Срок доставки был оговорён до 31 декабря 2017 года.
"Как установлено в суде, меховое изделие доставлено только 18 января 2018 года, и оно не соответствовало заявленному качеству, внешнему виду и индивидуальным размерам покупательницы, в связи с чем, истцом направлена письменная претензия в адрес ответчика ИП. Посредством социальной сети Instagram ответчиком получена претензия истца, и о нарушенных правах потребителя было известно. Экспертным заключением ТОО "КостанайЭкспертиза" установлено, что товар имеет значительные дефекты производственного характера, и при наличии указанных дефектов меховое изделие не отвечает требованиям ГОСТ Р 52584-2006, ГОСТ 8765-93", - рассказали в суде.
Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил требования и взыскал с ответчика в пользу истца более 500 000 тенге.
Решение вступило в законную силу.
Как стало известно, 11 февраля 2019 года в Костанайский городской суд обратилась жительница Костаная с иском к ИП о расторжении договора купли-продажи мехового изделия бренда "V".
"Женщина купила шубу через интернет-магазин. Суд просила взыскать с ответчика стоимость мехового изделия в сумме 86 400 рублей", - сообщили в пресс-службе областного суда.
14 декабря был составлен договор и покупка оплачена. Срок доставки был оговорён до 31 декабря 2017 года.
"Как установлено в суде, меховое изделие доставлено только 18 января 2018 года, и оно не соответствовало заявленному качеству, внешнему виду и индивидуальным размерам покупательницы, в связи с чем, истцом направлена письменная претензия в адрес ответчика ИП. Посредством социальной сети Instagram ответчиком получена претензия истца, и о нарушенных правах потребителя было известно. Экспертным заключением ТОО "КостанайЭкспертиза" установлено, что товар имеет значительные дефекты производственного характера, и при наличии указанных дефектов меховое изделие не отвечает требованиям ГОСТ Р 52584-2006, ГОСТ 8765-93", - рассказали в суде.
Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил требования и взыскал с ответчика в пользу истца более 500 000 тенге.
Решение вступило в законную силу.