Жительница области Жетысу стала мамой четверняшек

Общество

10 ноября ее выписали из роддома

Фото с сайта Минздрава

Радостное и по-настоящему редкое событие произошло в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. 31-летняя жительница области Жетысу родила четверых сыновей. Теперь в семье семеро детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Мальчики появились на свет 24 сентября путём кесарева сечения на сроке 30 недель и 6 дней. Их назвали Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан.

«Когда я узнала, что жду сразу четверых малышей, было очень много эмоций: удивление, радость и, конечно, волнение. Я понимала, что впереди непростой путь, но очень верила, что всё будет хорошо.

Я очень соскучилась по старшим детям, которые всё это время ждали нас. Больше всего хочется обнять их и увидеть, как они впервые познакомятся со своими младшими братишками.

Я бесконечно благодарна врачам и всему медицинскому персоналу центра за заботу, поддержку и за моих мальчиков!» — говорит мама новорожденных. 

Будущая мама находилась под наблюдением специалистов центра с 23-й недели. 

#дети #Жетысу #четверняшки

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