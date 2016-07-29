Происшествия
Жительница Уральска попала под колеса двух автомобилей
В Уральске на пешеходном переходе сначала один автомобиль сбил женщину, а другой чуть было не переехал, сообщает "Мой город"
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ДТП произошло на пешеходном переходе по ул. Сарайшык.
Со слов прохожих, "Тойота Камри" ехала по ул. Сарайшык в сторону пр. Достык. Автомобиль сбил женщину, когда она переходила дорогу по "зебре".
От удара женщина попала под колеса движущейся по встречной полосе "Митсубиши Галант".
К счастью, пострадавшая осталась жива. Очевидцы также сообщили, что у женщины была сильная травма головы. Она была госпитализирована в областную больницу города Уральска.