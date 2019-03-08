Жительница Усть-Каменогорска пыталась покончить с собой в праздник

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Сегодня, 8 марта, около 11 часов утра полицейские заметили 32-летнюю жительницу Усть-Каменогорска в реке Ульба, сообщает Zakon.kz
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Как отмечается, река отличается сильным течением, и полицейские поспешили на помощь, пока поток не унес ее дальше.
Инспекторы службы БПП капитан полиции Даурен Оразбаев и младший лейтенант полиции Азамат Жылкышинов самостоятельно вытащили находившуюся без сознания из воды. Они оказали первую помощь и передали ее бригаде скорой помощи.
Сейчас выясняются причины, подтолкнувшие жительницу областного центра, на отчаянный поступок. Специалистами оказывается необходимая психологическая помощь.