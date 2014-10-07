Жительница Великобритании отпраздновала столетие мертвой петлей
Марат Манаспаев
Во время одного из них Бриер сама управляла летательным аппаратом, передает Лента.ру.
Профессиональный пилот, управлявший самолетом во время второго полета,
выполнил мертвую петлю на высоте около 3,5 километра. Об этом сообщает
Metro.
Полет на самолете женщине подарили ее дочери. Бриер рассказала, что
давно является поклонником экстремальных развлечений. На свое 95-летие
она совершила полет на мотодельтаплане, а на восьмидесятилетний юбилей
поднялась на воздушном шаре. "Я бы назвала себя адреналиновым наркоманом. Всегда с нетерпением жду
свои дни рождения, когда я могу делать какие-то необычные вещи", –
заявила Бриер после полета.
Дочери женщины рассказали, что она стала испытывать интерес к экстремальным развлечениям после смерти второго мужа в 1982 году.