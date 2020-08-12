Жительница Житикары устроила дома подпольный цех по изготовлению алкоголя

Жительница города Житикара Костанайской области организовала в частном доме подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции, передает Kazpravda.kz
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Департамент экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК провел проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции в торговых точках области.
"Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница Житикары, которая организовала в частном доме подпольный цех по розливу алкогольной продукции. В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость, оборудование для розлива продукции, различная тара, а также другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.
Приговором Житикаринского районного суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости.