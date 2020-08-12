Жительница Житикары устроила дома подпольный цех по изготовлению алкоголя

Общество
Екатерина Елисеева
Жительница города Житикара Костанайской области организовала в частном доме подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции, передает Kazpravda.kz.

Департамент экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК провел проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции в торговых точках области.

"Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница Житикары, которая организовала в частном доме подпольный цех по розливу алкогольной продукции. В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость, оборудование для розлива продукции, различная тара, а также другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении. 

Приговором Житикаринского районного суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости.

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