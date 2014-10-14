Жительница ЗКО госпитализирована с подозрением на сибирскую язву

Общество
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В инфекционную больницу Западно-Казахстанской области госпитализирована 65-летняя жительница Жанибекского района с подозрением на сибирскую язву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город"

По информации и.о. руководителя департамента по защите прав потребителей ЗКО Сергея Щербины, о госпитализации женщины стало известно 13 октября. "Туда выехали специалисты с противочумной станции, взяли лабораторные анализы, пока поставили предварительный диагноз "сибирская язва". Окончательный диагноз пока не выставлен. Но как показали лабораторные исследования в режиме реального времени, а также клиника заболевания, инфекция похожа на сибирскую язву. Состояние больной на сегодня удовлетворительное, отеки спадают, пациентка чувствует себя лучше", – рассказал Сергей Щербина.

Эпиданамнез, уточнил он, был собран. Причиной заболевания могла стать овца, забитая 30 сентября. 9 октября у женщины стали появляться первые признаки болезни с локализацией на крыльях носа.

Представитель департамента по защите прав потребителей ЗКО поспешил успокоить граждан: "Большой угрозы для жизни и здоровья людей это заболевание не представляет. От человека к человеку оно не передается. Человек является биологическим тупиком для этого заболевания. Оно передается от больных животных к человеку при забое. Вчера, 13 октября, в район выехала бригада, чтобы разобраться с причинами и источниками заболевания. Ажиотажа нет, поскольку при сибирской язве инкубационный период составляет от 5 до 9 дней, то есть этот период прошел, других заболевших нет. Другое дело – нужно выяснить причины возникновения заболевания. Вакцинация животных проводилась. Шкуру отправили на экспертизу, мяса, к сожалению, не осталось", – отметил Сергей Щербина, добавив, что речи о карантине пока не идет.

Последний раз в ЗКО сибирская язва была выявлена в 2011 году в Жанибекском районе.

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