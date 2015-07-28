Жительница Зыряновска задержана по подозрению в вербовке людей для ИГ
Талгат Исенов
В Зыряновском районе ВКО сотрудники департамента Комитета национальной безопасности арестовали местную жительницу, подозреваемую в вербовке людей для участия в боевых действиях за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk-news.kz.
В ДКНБ уверены, что женщина активно пропагандировала идеи терроризма и религиозного экстремизма, а также пыталась вербовать жителей Зыряновска для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
"Задержанная подозревается в преступных действиях, предусмотренных сразу несколькими статьями: 256, частью первой, 28, частью четвертой и 257, частью второй Уголовного Кодекса РК, то есть пропаганда терроризма, подстрекательство к участию в деятельности террористической группы и совершаемых ею актах терроризма, вербовка лиц в целях организации экстремистской деятельности", – говорится в релизе КНБ.
У подозреваемой изъяты запрещенная литература, аудио- видеоматериалы, пропагандирующие религиозную нетерпимость.
Напомним, что, по данным Совета безопасности Казахстана, из нашей страны в сирийско-иракскую зону, подконтрольную ИГИЛ, вместе семьями отправились 400 граждан РК.