Жительницу Кызылорды оштрафовали за ложный пост в Facebook

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В Кызылорде жительница области оштрафована за размещение в социальной сети недостоверной информации, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
По данным ведомства, в последнее время участились случаи публикации пользователями интернет-ресурсов в социальной сети ложной и недостоверной информации.
"24 марта жительница области распространила в "Фейсбуке" непроверенную информацию с фотоприложением о якобы кражах из соседских квартир. В результате незамедлительной проверки опубликованного материала ДВД Кызылординской области установлено, что пользователь социальной сети разместила информацию со слов соседки, не подкрепленную какими-либо достоверными фактами", – говорится в распространенном сообщении пресс-службы ДВД.
Отметим, что в соответствии со статьей 438 КоАП РК на нее наложен административный штраф в размере 30 МРП, на сумму 63 630 тенге.
"Нашим гражданам стоит серьезно обращать внимание на достоверность предоставляемой информации. Так как в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства" граждане, предоставившие заведомо ложную информацию, будут привлечены к уголовной ответственности и в соответствии со статьей 438 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан – к административной ответственности", – напомнили в пресс-службе ведомства.