Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире

В Костанайской области сотрудники отдела полиции города Лисаковск раскрыли убийство женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, знакомая 56-летней женщины обнаружила её в квартире без признаков жизни.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Б.Майлина, ранее судимый за кражи, который в настоящее время арестован", - сообщили в областном ДП.

Проводятся дальнейшие следственные действия, добавили в полиции.