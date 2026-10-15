Жительницу Уральска наказали за нецензурную брань в соцсетях

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

По решению суда женщину арестовали на 10 суток.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Уральске сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, содержащую нецензурную лексику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Установлена автор видеозаписи. Ею оказалась 44-летняя жительница города.

«По решению суда женщину арестовали на 10 суток. Полиция призывает граждан соблюдать нормы этики при общении в социальных сетях, уважать общественный порядок и воздерживаться от использования нецензурной лексики», – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее поведение стримерши, нарушившей нормы общественной морали, не осталось без внимания полиции. По решению суда женщине назначили штраф в размере 20 МРП.

 

 

 

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