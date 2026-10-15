Жительницу Уральска наказали за нецензурную брань в соцсетях

По решению суда женщину арестовали на 10 суток.
В Уральске сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, содержащую нецензурную лексику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД
Установлена автор видеозаписи. Ею оказалась 44-летняя жительница города.
«По решению суда женщину арестовали на 10 суток. Полиция призывает граждан соблюдать нормы этики при общении в социальных сетях, уважать общественный порядок и воздерживаться от использования нецензурной лексики», – сообщили в правоохранительных органах.
Ранее поведение стримерши, нарушившей нормы общественной морали, не осталось без внимания полиции. По решению суда женщине назначили штраф в размере 20 МРП.