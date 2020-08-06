Жителя Байконура похитили и требовали миллион тенге

В Байконуре группа злоумышленников похитила мужчину и требовала миллион тенге, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным прокуратуры комплекса "Байконур", в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что днем 4 августа группа злоумышленников незаконно проникла в квартиру потерпевшего, расположенную в одном из многоквартирных домов в 6 микрорайоне Байконура, где применяя предметы, используемые в качестве оружия, подвергли избиению потерпевшего, после чего совершили его похищение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшего привезли в гараж по улице Янгеля и продолжили его избиение, требуя при этом миллион тенге.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.