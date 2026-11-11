Жителя Мангистауской области арестовали на 7 суток за брань в TikTok

Полиция напоминает, что проведение прямых эфиров в социальных сетях не освобождает граждан от обязанности соблюдать требования закона и ответственности за совершение правонарушений
21-летний житель Тупкараганского района Гадылбек Кулжанов вел прямой эфир в TikTok в селе Таушык, во время которого использовал нецензурные выражения и проявлял неуважение к окружающим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД
По данному факту приняты меры. По решению суда мужчина признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 7 суток.
Полиция напоминает, что проведение прямых эфиров в социальных сетях не освобождает граждан от обязанности соблюдать требования закона и ответственности за совершение правонарушений.
Нарушение общественного порядка, проявление неуважения к окружающим и использование нецензурной брани в предусмотренных законодательством случаях влекут административную ответственность.