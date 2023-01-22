Жителя поселка Калкаман города Аксу оштрафовали за убийство собаки

Наложен штраф в размере 69 тысяч тенге.

Фото: Ptica-village.ru

24-летний сотрудник ветеринарии, производивший отстрел животных, заплатит штраф за убийство домашней собаки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20 января в полицию поселка Калкаман города Аксу обратилась женщина о принятии мер к неизвестному лицу, который усыпил ее лайку.

Участковый инспектор полиции установил виновника происшествия. Им оказался 24-летний сотрудник ветеринарии, производивший отстрел бродячих собак.

"По данному факту полицией в отношении сотрудника ветеринарии возбуждено административное производство по статье 407-2 КРКоАП. Наложен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге). Также, заявителю необходимо обратиться в гражданском порядке в суд по вопросу возмещения нанесенного материального ущерба",- сообщил начальник отдела полиции города Аксу Павлодарской области Даулет Молдабаев.