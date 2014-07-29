Происшествия
Жителя СКО наградят за предоставленное видео с ДТП
Шынар Оспанова

Руководство ДВД Северо-Казахстанской области намерено поощрить горожанина, предоставившего видеозапись с ДТП. Об этом Kazpravda.kz сообщили в пресс-службе областного ДВД.

"Благодаря записи с видеорегистратора полицейские задержали водителя мотоцикла, который сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Жителя областного центра, проявившего активную гражданскую позицию и оказавшего доврачебную помощь пострадавшему, руководство ДВД намерено поощрить в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, ДТП произошло в мае текущего года. Двигаясь по улице Гашека, 23-летний водитель мотоцикла "Ямаха" наехал на 74-летнего пенсионера, который переходил дорогу. Как пояснил позже водитель, он пытался среагировать, но пешеход внезапно появился из-за припаркованных у дороги машин. После наезда мотоциклист не только не оказал доврачебную помощь, но и скрылся с места происшествия.

ДТП было записано на видеорегистратор проезжавшей мимо иномарки. Водитель автомобиля вызвал скорую помощь и полицию, а потом находился рядом с пенсионером до приезда экстренных служб. От полученных травм мужчина скончался в больнице, а по факту оставления места ДТП полицейские возбудили уголовное дело.

"Благодаря видеозаписи стражи порядка в тот же день установили личность владельца мотоцикла. По месту проживания подозреваемый не появлялся, на телефонные звонки не отвечал. В ходе отработки круга знакомых и родственников мы посетили родителей мотоциклиста, проживающих в селе Пеньково. После просмотра записи с видеорегистратора они пообещали оказать содействие", - отметил начальник отдела розыска УАП ДВД СКО Юрий Никонов.

Через 10 дней отец сам привез сына-лихача и мотоцикл, спрятанный сыном в лесу, в полицию. Молодой человек сообщил подробности произошедшего. Свое бегство с места аварии он объяснил сильным испугом. Степень виновности участников ДТП определится в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по 2-м статьям - 296 и 297 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, проводится расследование.

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