Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в вымогательстве

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По предварительным данным, мужчина требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространением сведений, порочащих его достоинство.

«В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты телефон и 5 млн тенге. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время он арестован. По данному факту проводится досудебное расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее в столице зарегистрировали факт вымогательства денег у руководителя одной из строительных компаний. В ходе следствия выяснилось, что двое мужчин на протяжении двух недель, путем шантажа, систематически оказывали давление на предпринимателя, требуя деньги и постепенно увеличивая сумму.